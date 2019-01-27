Альваро Мората – о переходе в «Атлетико»: Я очень счастлив. Ждал этого много дней

Футбол 27 января 2019 13:19 Источник: As.com Автор: Гичунцев Артур

Ранее нападающий выступал за мадридский "Реал".

Форвард "Челси" Альваро Мората подтвердил информацию о возможном трансфере в "Атлетико".

"Я очень счастлив. Ждал этого много дней. Мне предстоит пройти медосмотр, но я уже хочу присоединиться к товарищам по команде.

Люди, которые со мной рядом, знают, что я чувствую. Я очень рад находиться здесь.

Я нормально отношусь к тем, кто говорит, что я играл за "Реал". Но это уже в прошлом. Мы не в силах что-то изменить", – приводит слова Мораты AS.

По информации СМИ, испанец подпишет арендное соглашение на полтора года с опцией выкупа за 54 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 24 матча и забил 9 голов.