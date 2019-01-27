Михаил Игнатов: Моя цель – стать лидером «Спартака» и со временем получить десятый номер - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 16:06Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

Михаил Игнатов: Моя цель – стать лидером «Спартака» и со временем получить десятый номер

18-летний полузащитник дебютировал за красно-белых в сентябре прошлого года.

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о том, какие задачи ставит перед собой в основном составе.

«Боюсь ли конкуренции в «Спартаке»? Почему я должен бояться? Само собой, хочется играть, – сказал 18-летний полузащитник в интервью «Чемпионат.com». – Если буду сильнее, то и буду играть. Конкуренция – это всегда хорошо. Нужно просто делать от себя все зависящее.

Безусловно, моя цель – стать лидером «Спартака». И получить со временем десятый номер».

Напомним, Игнатов дебютировал в основе красно-белых 20 сентября в матче Лиги Европы с «Рапидом» (0:2). Всего на его счету один гол в девяти матчах.

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