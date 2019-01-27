«Витесс» Слуцкого проиграл «Фортуне», пропустив в добавленное время

Футбол 27 января 2019 16:16 Автор: Липкин Антон

Команда российского тренера потерпела второе поражение на неделе.

«Витесс» потерпел поражение от «Фортуны Ситтард» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Голландии в Ситтарде.

Команда российского тренера Леонида Слуцкого открыла счет на седьмой минуте после гола полузащитника Брайана Линссена, однако в последние 20 минут игры хозяева забили дважды и одержали волевую победу.

Российский защитник Вячеслав Караваев провел за гостей все 90 минут.

Таким образом, «Витесс» потерпел второе поражение на этой неделе. Ранее во вторник он выбыл из Кубка Голландии, уступив в гостях АЗ (0:2).

У «Витесса» осталось 29 очков и четвертое место, но по итогам тура его могут обойти АЗ и «Утрехт».

В 20-м туре 2 февраля «Витесс» примет дома «Херенвен».

Чемпионат Голландии

19-й тур

«Фортуна Ситтард» – «Витесс» – 2:1 (0:1)

Голы: Хуттен, 74. Стоккерс, 90 – Линссен, 7.