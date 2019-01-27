ЦСКА сыграет с тремя соперниками из Норвегии на втором сборе в Испании - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 16:44Источник: ПФК ЦСКААвтор: Липкин Антон

ЦСКА сыграет с тремя соперниками из Норвегии на втором сборе в Испании

Армейцы опубликовали календарь контрольных матчей в Кампоаморе.

ЦСКА проведет четыре контрольных матча на втором зимнем сборе в Кампоаморе, сообщает официальный сайт клуба.

В Испании вице-чемпионы России сыграют с тремя соперниками из Норвегии и с одним – из Дании.

Расписание контрольных матчей ЦСКА на втором сборе:
29 января (Ла Манга): «Нордшелланд» (Дания), 18:00 мск;
2 февраля (Кампоамор): «Сарпсборг» (Норвегия), 19:00 мск;
6 февраля (Кампоамор): «Одд» (Норвегия), 19:00 мск;
7 февраля (Кампоамор): «Согндал» (Норвегия), 14:00 мск.

Отметим, что в прошлом чемпионате Норвегии, который проходит по системе весна-осень, «Сарпсборг» занял восьмое место, «Одд» – девятое, а «Согндал» стал четвертым в первом дивизионе. «Нордшелланд» финишировал девятым в чемпионате Дании.

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