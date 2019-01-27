Ракицкий вылетел в Доху для подписания контракта с «Зенитом» - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 17:28Источник: Sportarena.comАвтор: Липкин Антон

Ракицкий вылетел в Доху для подписания контракта с «Зенитом»

Украинец должен перейти в российский клуб.

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий вылетел в Доху, где проводит подготовку к возобновлению сезона «Зенит», сообщает Sportarena.com. Ожидается, что в столице Катара будет оформлен переход 29-летнего украинца в российский клуб.

По информации источника, «Зениту» удалось снизить сумму трансфера игрока с 14 миллионов до десяти. При этом в соглашении будут предусмотрены бонусы в размере двух миллионов. Зарплата Ракицкого в Санкт-Петербурге составит 2,5 миллиона евро.

Воспитанник «Шахтера» выступает за клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол и одна голевая передача в 16 матчах.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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