Софьян Ханни: У меня не было личных проблем с Каррерой

Футбол 27 января 2019 18:01 Источник: Sport24.ru

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

- У меня не было личных проблем с Каррерой. Когда он уходил из «Спартака», я с ним нормально попрощался: Ok, thank you, goodbye. Он сказал примерно такие же слова. Никаких обид. Но да, я не скрывал и не скрываю, что меня не устраивало мое игровое время. Хотелось играть больше. И я чувствовал, что принесу команде пользу. Конечно, я был огорчен. Как иначе — я профессиональный футболист, я всегда хочу выходить на поле. Это был не лучший период в моей карьере. Во всех своих предыдущих командах я постоянно играл. Был основным игроком без вариантов. А тут…

Но ладно — это в прошлом. Любой опыт — это опыт. Даже негативный. Я не ною и не жалуюсь — я был сильным и пережил эту ситуацию. Надеюсь, стал сильнее — прежде всего психологически. Сейчас я вкалываю на все 200, чтобы новый тренер мне доверял, - приводит слова Ханни Sport24.ru.

Ранее полузащитник «Спартака» рассказал о своих планах на 2019 год.