Защитник «Уфы» Тумасян перешел в армянский «Алашкерт» - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 20:27Источник: ФК «Уфа»

Защитник «Уфы» Тумасян перешел в армянский «Алашкерт»

По обоюдному согласию сторон ФК «Уфа» и защитник Денис Тумасян расторгли трудовой контракт.

ФК «Уфа» благодарит Дениса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в ФК «Алашкерт», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Добавим, что Тумасян провел за «Уфу» 73 матча и забил 3 гола.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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