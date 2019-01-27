Защитник «Уфы» Тумасян перешел в армянский «Алашкерт»

Футбол 27 января 2019 20:27 Источник: ФК «Уфа»

По обоюдному согласию сторон ФК «Уфа» и защитник Денис Тумасян расторгли трудовой контракт.

ФК «Уфа» благодарит Дениса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в ФК «Алашкерт», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Добавим, что Тумасян провел за «Уфу» 73 матча и забил 3 гола.