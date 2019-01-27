Защитник «Уфы» Тумасян перешел в армянский «Алашкерт»

По обоюдному согласию сторон ФК «Уфа» и защитник Денис Тумасян расторгли трудовой контракт.
ФК «Уфа» благодарит Дениса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в ФК «Алашкерт», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Добавим, что Тумасян провел за «Уфу» 73 матча и забил 3 гола.
По обоюдному согласию сторон ФК «Уфа» и защитник Денис Тумасян расторгли трудовой контракт.— ФК УФА (@UfaFc) 27 января 2019 г.
Тумасян провел за «Уфу» 73 матча и забил 3 гола.
ФК «Уфа» благодарит Дениса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в ФК «Алашкерт». pic.twitter.com/ev2lqadsR7