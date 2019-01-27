«Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из Кубка Англии

Футбол 27 января 2019 20:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

«Шпоры» пропустили два гола в первом тайме.

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Кристал Пэлас» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка Англии на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

На девятой минуте счет открыл форвард Коннор Уикхэм, а на 34-й – полузащитник Эндрос Таунсенд реализовал пенальти.

Отметим, что главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино предоставил отдых ведущим игрокам.

В воскресенье в Лондоне пройдет еще один матч 1/16 финала Кубка – между «Челси» и «Шеффилд Уэнсдэй». А в понедельник состоится игра «Барнет» – «Брентфорд», после чего состоится жеребьевка 1/8 финала.

Кубок Англии

1/16 финала

«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» – 2:0 (2:0)

Голы: Уикхэм, 9. Таунсенд, 34, с пенальти.