Сообщения Неймара убедили де Йонга перейти в «Барселону», а не в «ПСЖ»

Футбол 27 января 2019 21:16 Источник: AS Автор: Липкин Антон

Каталонцы необычным образом выиграли борьбу за голландца у парижан.

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг принял решение перейти в «Барселону» после того, как представители каталонцев показали ему сообщения от бывшего форварда команды Неймара.

Как сообщает AS, 26-летний бразилец в переписке с бывшими партнерами и руководством «Барселоны» признался, что сожалеет о том, что в 2017 году перешел в «ПСЖ» и променял примеру на лигу 1, которой, по его мнению, не хватает конкуренции.

Отметим, что действующие чемпионы Франции также претендовали на де Йонга, но после знакомства с сообщениями Неймара он выбрал «Барселону».

Напомним, 23 января «Барселона» объявила о приобретении 21-летнего полузащитника, однако до конца сезона игрок останется в «Аяксе».