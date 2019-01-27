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Футбол27 января 2019 22:00Источник: «Советский спорт»

«Интер» на выезде уступил «Торино»

Футболисты «Интера» проиграли «Торино» в выездной встрече 21-го тура чемпионата Италии со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой игре на 35-й минуте забил защитник Армандо Иццо.

Добавим, что на 86-й минуте встречи прямую красную карточку получил нападающий миланского клуба Маттео Политано.

После этой победы «Торино», набрав 30 очков, поднялся на десятое место в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 40 баллов, располагается на третьем месте в чемпионате.

В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Болоньи», а «Торино» в гостях встретится со СПАЛом.

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