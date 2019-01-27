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Футбол27 января 2019 22:31Источник: Sport.esАвтор: Липкин Антон

Эрнесто Вальверде: Для «Барселоны» хорошо, что Коутиньо всегда настроен на гол

Каталонцы победили в гостях «Жирону».

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Жироной» (2:0) в матче 21-го тура примеры на стадионе «Монтиливи» высказался об игре полузащитника Филиппе Коутиньо.

«Мне нравится, как он всегда старается обыграть соперника, – приводит Sport.es слова испанца. – Иногда это получается успешно, иногда – нет, но он всегда настроен на гол, и это хорошо для нас.

У него было два момента, и я думал, что он реализует оба».

Напомним, в матче с «Жироной» 26-летний бразилец вышел в стартовом составе каталонцев и провел на поле все 90 минут.

Голы у «Барселоны» на счету португальца Нелсона Семеду и аргентинца Лионеля Месси.

Добавим, что с 51-й минуты «Жирона» доигрывала матч вдесятером после удаления колумбийца Бернардо Эспиносы.

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