Маркус Вайнцирль: Против «Баварии» было очень сложно обороняться

Футбол 27 января 2019 23:37 Источник: ФК «Бавария»

Главный тренер «Штутгарта» Маркус Вайнцирль подвел итоги гостевого матча 19-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:4).

- Поздравляю «Баварию» с победой! Мы тяжело вошли в игру и быстро пропустили. Но потом мы продемонстрировали правильную реакцию и командную игру. Мы смогли сравнять счет, затем у Дониса был стопроцентный момент сделать счет 2:1.

В Мюнхене много моментов не бывает, поэтому нужно быть эффективными. Мы сегодня не были эффективными. В заключительной фазе игры «баварцы» реализовали свой индивидуальный класс. Против них было очень сложно обороняться. Поэтому мы проиграли, - передает слова специалиста пресс-служба «Баварии».

Добавим, что в следующем туре бундеслиги «Штутгарт» на своем поле примет «Фрайбург».