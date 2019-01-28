Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать волевую победу над «Лацио»

Футбол 28 января 2019 00:26 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Лацио» уступили «Ювентусу» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

В составе туринской команды голами отличились Жоау Канселу (74-я минута) и Криштиану Роналду с пенальти (88-я). На 59-й минуте встречи после подачи углового мяч в собственные ворота срезал полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан.

После этой игры «Лацио», имея в активе 32 очка, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Ювентус», набрав 59 баллов, продолжает уверенно лидировать в чемпионате.

В следующем туре чемпионата «Ювентус» на своем поле примет «Парму», а «Лацио» на выезде сыграет против «Фрозиноне».

Чемпионат Италии

21-й тур

«Лацио» – «Ювентус» – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Джан (59, автогол), 1:1 – Жоау Канселу (74), 1:2 – Роналду (88, пен.).

«Лацио»: Стракоша, Баштуш (Нету, 90), Уоллес, Раду, Пароло, Милинкович-Савич, Лулич, Корреа, Луис Альберто (Бериша, 81), Лейва, Иммобиле (Кайседо, 82).

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи (Кьеллини, 41), Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Бентанкур, Джан, Матюиди (Бернардески, 60), Дуглас Коста (Жоау Канселу, 70), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Джан (24), Лейва (49), Матюиди (49), Де Шильо (70), Ругани (73), Милинкович-Савич (80), Кьеллини (80).