Дубль Бензема помог «Реалу» на выезде обыграть «Эспаньол»

Футбол 28 января 2019 00:37 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Реала» переиграли «Эспаньол» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 4:2.

В составе мадридского клуба дублем отметился Карим Бензема, еще по голу на свой счет записали Серхио Рамос и Гарет Бэйл. У «Эспаньол» отличились Лео Баптистау и Роберто Росалес.

Отметим, что на 72-й минуте встречи с поля был удален защитник «Реала» Рафаэль Варан.

После этой победы «Реал», набрав 39 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблицы примеры. «Эспаньол», имея в активе 24 балла, занимает 15-е место.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет против «Алавеса», а «Эспаньол» в гостях встретится с «Вильярреалом».

Чемпионат Испании

21-й тур

«Эспаньол» – «Реал» – 2:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Бензема (4), 0:2 – Рамос (15), 1:2 – Баптистау (25), 1:3 – Бензема (45+1), 1:4 – Бэйл (67), 2:4 – Росалес (81).

«Эспаньол»: Лопес, Льюис Лопес, Вила (Росалес, 64), Лопес, Эрмосо, Дардер (Мелендо, 75), Марк Рока, Алекс Лопес, Гарсия, Иглесиас, Баптистау (Пьятти, 71).

«Реал»: Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос (Начо, 46), Кроос, Каземиро, Васкес, Модрич (Марсело, 76), Винисиус Жуниор (Бэйл, 64), Бензема.

Предупреждения: Марк Рока (7), Рамос (27), Гарсия (34), Карвахаль (81), Алекс Лопес (85), Начо (88), Куртуа (90).

Удаление: Варан (72).