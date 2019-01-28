Неймар из-за травмы пропустит первый матч против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 00:50Источник: RMC Sport

Неймар из-за травмы пропустит первый матч против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает RMC Sport, форвард с трудом наступает на правую ногу и не успеет полностью восстановиться до встречи с английским клубом в рамках Лиги чемпионов.

Как отмечает издание, ожидается, что Немар вернется в строй к ответному матчу против «МЮ», который запланирован на 6 марта.

Напомним, что бразильский форвард «ПСЖ» получил травму 24 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0)

Добавим, что первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» состоится 12 февраля.

#лига чемпионов#фк псж#фк манчестер юнайтед#неймар
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