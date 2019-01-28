«ПСЖ» на своем поле разгромил «Ренн», Кавани оформил дубль

Футбол 28 января 2019 00:57 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «ПСЖ» переиграли «Ренн» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции со счетом 4:1.

В составе парижского клуба дублем отметился Эдинсон Кавани, еще по голу на свой счет записали Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе. У гостей отличился М'Байе Ньянг.

После этой победы «ПСЖ», набрав 56 очков, продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу лиги 1. «Ренн», имея в активе 30 баллов, занимает десятое место в чемпионате.

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет против «Лиона», а «Ренн» на своем поле примет «Амьен».

Чемпионат Франции

22-й тур

«ПСЖ» – «Ренн» – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кавани (7), 1:1 – Ньянг (28), 2:1 – Ди Мария (60), 3:1 – Мбаппе (66), 4:1 – Кавани (71).

«ПСЖ»: Буффон, Маркиньос, Тиаго Силва, Кимпембе, Дани Алвес (Менье, 81), Ди Мария, Дракслер, Керер, Бернат (Курзава, 76), Мбаппе, Кавани (Шупо-Мотинг, 81).

«Ренн»: Коубек, Да Сильва, Зеффан, Траоре, Желен, Бен-Арфа, Гренье, Буриго, Андре, Сарр (Леа Силики, 78), Ньянг (Юну, 72).

Предупреждения: Ньянг (34), Траоре (62), Тиаго Силва (80).