Массимилиано Аллегри: Игра «Лацио» доставила проблемы

Футбол 28 января 2019 01:57 Источник: Football Italia

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).

- Мы ничего не смогли сделать в течение первого часа игры с «Лацио». Думаю, что оставшиеся полчаса матча мы провели лучше. В перерыве я сказал своим футболистам, чтобы они были аккуратнее, а не делали столько поспешных ошибок.

Это был сложный матч, но я провел в «Ювентусе» пять лет, и еще никогда нам не было легко на «Олимпико» против «Лацио», так что сегодняшняя встреча не стала сюрпризом. Игра соперника, действительно, доставила нам проблемы.

Для нас было важно выиграть в сегодняшнем матче после того, как «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (0:0). Я сказал ребятам, что победа станет шагом вперед, даже если мы не сыграем хорошо, - цитирует Аллегри Football Italia.

Добавим, что в следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет «Парму».