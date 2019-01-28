Антон Шунин: 32 года – это только начало, у меня много амбиций и задач, связанных с «Динамо» и сборной России

Футбол 28 января 2019 06:57 Автор: Липкин Антон

Голкипер бело-голубых рассказал о планах на будущее.

Голкипер «Динамо» Антон Шунин, которому накануне исполнилось 32 года, рассказал о целях на будущее.

«Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом «Динамо» и сборной России. Еще столько нужно успеть, покорить, достичь!

Я буду стремиться только вперед – к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболист. Спасибо всем за теплые слова и поздравления».

Напомним, Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года. На его счету 225 матчей за бело-голубых. За сборную России он провел два матча.