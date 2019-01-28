Антон Шунин: 32 года – это только начало, у меня много амбиций и задач, связанных с «Динамо» и сборной России

Голкипер бело-голубых рассказал о планах на будущее.
Голкипер «Динамо» Антон Шунин, которому накануне исполнилось 32 года, рассказал о целях на будущее.
«Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом «Динамо» и сборной России. Еще столько нужно успеть, покорить, достичь!
Я буду стремиться только вперед – к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболист. Спасибо всем за теплые слова и поздравления».
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Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом @fcdm_official и сборной России @teamrussia ⚽️🇷🇺 Еще столько нужно успеть, покорить, достичь! Я буду стремиться только вперед - к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболист 💪 ⠀ Спасибо всем за тёплые слова и поздравления! 👏 #АнтонШунин #ДинамоМосква #СборнаяРоссии
Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)
Напомним, Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года. На его счету 225 матчей за бело-голубых. За сборную России он провел два матча.