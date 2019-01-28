Марсело попросил руководство «Реала» выставить его на трансфер - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 10:22Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

Марсело попросил руководство «Реала» выставить его на трансфер

Защитник «Реала» Марсело может в скором времени покинуть мадридский клуб.

Бразилец попросил руководство «Реала» выставить его на трансфер. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Marca.

Марсело хочет перейти в «Ювентус», где выступает его бывший одноклубник Криштиану Роналду. Напомним, португалец подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года.

Марсело и Роналду сохранили дружеские отношения с времен общего выступления за «Реал». Португалец уговорил бразильца перейти в «Ювентус».

На счету Марсело в нынешнем сезоне примеры 12 матчей, в которых он забил два мяча.

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