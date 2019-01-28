Хердур Магнуссон: Чакыр обокрал ЦСКА в матче с «Ромой» в Лиге чемпионов

Футбол 28 января 2019 10:45 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Роме» (1:2) в матче в «Лужниках» 7 ноября 2018 года.

Защитник армейцев Хердур Магнуссон был удален на 56-й минуте матча с «Ромой» при счете 1:1. Главный арбитр встречи Джюейт Чакыр показал исландцу вторую желтую карточку.

Позже Магнуссон выложил в твиттере фотографию эпизода, после которого был удален, со словами: «Это заслуживает второй жёлтой карточки? На мой взгляд, выглядит как идеальный отбор».

«До игры с «Ромой» удалялся с поля, может быть, только раз, но в таких больших матчах – никогда. Судья тогда нас просто обокрал.

Что касается моего сообщения в «Твиттере» после матча, то один человек из УЕФА, кажется, поставил лайк. Ясно, что это ничего не изменит. Я просто сказал правду: судейство было из рук вон плохим. Мне очень жаль, что нечаянно подвёл команду. Реально сильно переживал», - приводит слова Магнуссона «Чемпионат».

Напомним, ЦСКА занял последнее место в группе и остался без еврокубковой весны.