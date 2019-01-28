Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма»

Футбол 28 января 2019 10:51 Источник: Paris United Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо хочет сменить клубную прописку.

Ранее стало известно, что Рабьо отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта. За это полузащитник был переведен в дубль.

В услугах 23-летнего француза заинтересованы ряд клубов, в числе которых «Тоттенхэм». «Шпоры» предложили Рабьо контракт с окладом 7,5 млн евро. Однако футболист отказался, так как в Англии готов играть только за «Ливерпуль», за который болел с детства. Об этом сообщает Paris United.

Последний раз Рабьо выходил на поле в официальном матче 11 декабря. В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.