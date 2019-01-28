Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол28 января 2019 10:51Источник: Paris UnitedАвтор: Сметанникова Дарья

Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо хочет сменить клубную прописку.

Ранее стало известно, что Рабьо отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта. За это полузащитник был переведен в дубль.

В услугах 23-летнего француза заинтересованы ряд клубов, в числе которых «Тоттенхэм». «Шпоры» предложили Рабьо контракт с окладом 7,5 млн евро. Однако футболист отказался, так как в Англии готов играть только за «Ливерпуль», за который болел с детства. Об этом сообщает Paris United.

Последний раз Рабьо выходил на поле в официальном матче 11 декабря. В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

#рабьо адриен#фк тоттенхэм#фк псж#фк ливерпуль#Возможные трансферы#лига 1#апл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта