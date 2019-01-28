Ракицкий прошел медосмотр и начнет работать с «Зенитом» на сборе в Испании (фото) - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 11:53Автор: Сметанникова Дарья

Ракицкий прошел медосмотр и начнет работать с «Зенитом» на сборе в Испании (фото)

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий в ближайшее время станет игроком «Зенита».

По информации сообщества «Зенит-ТВ» Вконтакте, защитник сборной Украины уже прошел медицинское обследование перед своим переходом в петербургский клуб. В ближайшее время Ракицкий начнет работать с «Зенитом» на сборе в Испании, где подпишет контракт.

Сумма трансфера 29-летнего футболиста оценивается в 10 млн евро плюс два млн евро в виде бонусов. Зарплата Ракицкого в «Зените» будет 2,5 млн евро в год.

Воспитанник «Шахтера» выступает за клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол и одна голевая передача в 16 матчах.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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