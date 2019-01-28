Синдзи Кагава: Не могу закончить карьеру, не сыграв в Испании

Футбол 28 января 2019 12:09 Источник: Football Espana Автор: Липкин Антон

Японец может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Синдзи Кагава рассчитывает до закрытия трансферного окна перейти в испанский клуб.

«Возможно, сейчас для меня важно сменить клуб, чтобы оказаться в другом месте и бросить себе новый вызов, – приводит Football Espana слова 29-летнего японца. – Я не боюсь ехать в другую страну. Я уже играл в Германии и Англии, теперь думаю об Испании.

Испания стала бы самым важным вызовом в моей карьере. Не могу уйти из футбола, не сыграв там».

В нынешнем сезоне Кагава сыграл только в четырех матчах за «Боруссию». При этом с октября главный тренер команды Люсьен Фавр не включает его даже в заявку на игры.