«Галатасарай» предложил «Спартаку» 7,5 миллиона евро за Зе Луиша

Футбол 28 января 2019 13:54 Источник: Hurriyet Автор: Липкин Антон

Форвард выступает за красно-белых с 2015 года.

«Галатасарай» проявляет интерес к форварду «Спартака» Зе Луишу, сообщает Hurriyet.

Турецкий клуб готов заплатить за переход 28-летнего нападающего 7,5 миллиона евро. Причем в приглашении игрока сборной Кабо-Верде заинтересован лично главный тренер желто-красных Фатих Терим.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел 24 матча за «Спартак», забил 11 голов и сделал одну результативную передачу. Всего же за три с половиной года в составе красно-белых на его счету 32 гола и 22 голевые передачи в 97 матчах.

Отметим, что контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.

После 19 туров чемпионата Турции «Галатасарай» занимает второе место, отставая на три очка от «Истанбула».