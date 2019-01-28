Маркос Алонсо: Надеюсь, Игуаин забьет много голов

Футбол 28 января 2019 14:15 Источник: ФК «Челси»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал итог матча 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

- Результат выглядит так, словно все было просто, но всегда тяжело играть подобные матчи с командами из Чемпионшипа, и мы уже видели, как много команд АПЛ уже вылетело из Кубка Англии, поэтому мы счастливы, и это была очень хорошая победа.

- Игра Игуаина? Очень хорошо. Думаю, это очень хороший игрок, мы видели несколько хороших моментов с его участием, и я надеюсь, что он забьет много голов, - приводит слова Алонсо пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что 24 января «Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.