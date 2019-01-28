Ринат Билялетдинов: В Германии и Англии у Азмуна перспектив больше, чем в Бельгии

Футбол 28 января 2019 15:04 Источник: Sport24.ru

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что нападающим «Рубина» Сердаром Азмуном интересуются несколько европейских клубов.

- Понятно, что Азмун — перспективный нападающий. Для «Рубина» это будет потеря. Придется либо кого-то приглашать, либо ставить кого-то из своих, кто находится на примете.

В немецком и английском чемпионате у Азмуна перспектив больше, чем в Бельгии. Бельгийский футбол медленее, хотя сборная и играет на высоком уровне. У Азмуна козырь - скорость, и в Англии, и в Германии на этом делается упор. Если он выдержит эти программы, то заметно прибавит, не выдержит - значит, скатится куда-нибудь и будет искать другие варианты продолжения карьеры, - приводит слова Билялетдинова Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что «Байер», «Вулверхэмптон» и «Брюгге» заинтересованы в форварде казанского клуба.