Футбол 28 января 2019 15:05 Источник: Sport Inside Автор: Липкин Антон

Защитник «Шахтера» продолжит карьеру в России.

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий подпишет с «Зенитом» контракт на 3,5 года, сообщает sport_inside. По информации источника, это произойдет во вторник.

Напомним, накануне стало известно, что Ракицкий покинул расположение «Шахтера» на сборе в Турции и вылетел в Катар, где к возобновлению сезона готовится «Зенит». В понедельник 29-летний игрок обороны прошел медосмотр.

Воспитанник «Шахтера» выступал за клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол и одна голевая передача в 16 матчах.

Ожидается, что Ракицкий приступит к тренировкам с «Зенитом» на следующем сборе в Испании.