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Футбол28 января 2019 15:28Источник: Calciomercato.com

Конте может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Интера»

Итальянский специалист Антонио Конте по окончании текущего сезона может сменить Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Интера».

Как сообщает Calciomercato, президент «Интера» Стивен Джанг и генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже обращались к Конте с предложением возглавить команду.

Напомним, что Маротта и Конте уже работали вместе в «Ювентусе». Первый пригласил второго в туринский клуб в 2011 году, после чего Конте трижды приводил туринский клуб к победе в Серии А.

Ранее сообщалось, что Конте будет основным претендентом на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», если английскому клубу летом не удастся договориться с Маурисио Почеттино.

Добавим, что Маротта стал новым генеральным менеджером «Интера» в середине декабря прошлого года. Конте на данный момент находится без работы, после увольнения с поста главного тренера «Челси».

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