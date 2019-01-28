Конте может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Интера»

Футбол 28 января 2019 15:28 Источник: Calciomercato.com

Итальянский специалист Антонио Конте по окончании текущего сезона может сменить Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Интера».

Как сообщает Calciomercato, президент «Интера» Стивен Джанг и генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже обращались к Конте с предложением возглавить команду.

Напомним, что Маротта и Конте уже работали вместе в «Ювентусе». Первый пригласил второго в туринский клуб в 2011 году, после чего Конте трижды приводил туринский клуб к победе в Серии А.

Ранее сообщалось, что Конте будет основным претендентом на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», если английскому клубу летом не удастся договориться с Маурисио Почеттино.

Добавим, что Маротта стал новым генеральным менеджером «Интера» в середине декабря прошлого года. Конте на данный момент находится без работы, после увольнения с поста главного тренера «Челси».