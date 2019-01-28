Ромелу Лукаку: Моуринью сделал много для «Манчестер Юнайтед»

Футбол 28 января 2019 15:53 Источник: Goal.com Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не стал сравнивать работу Жозе Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера.

«Я не собираюсь сравнивать двух тренеров. Считаю, что Моуринью сделал много для этого клуба. Он выигрывал трофеи, так что я его очень уважаю. К тому же именно он является тренером, при котором я пришёл в «Манчестер Юнайтед».

Что касается Сульшера, он начал свой путь здесь. Надеюсь, все будет складываться наиболее благоприятным образом, и мы закончим сезон в первой четверке, а также выиграем трофей», - приводит слова Лукаку Goal.

После 23 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице.