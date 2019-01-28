Первый тренер Головина: Саша попал в турбулентный период

Футбол 28 января 2019 16:01 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. За это время 22-летний россиянин сделал две голевые передачи в 18 матчах.

Первый тренер Головина Сергей Васютин поделился мнением насчет выступления футболиста в «Монако».

«Любое растение, которое пересадили из одного горшка в другой, прежде чем адаптируется к новому грунту и освещению, болеет. Это же происходит с футболистом при переходе из одной команды в другую. Тут нужно учесть массу нюансов: стиль игры, условия, тренировочный режим, языковой барьер и ритм жизни. Со всеми этими сложностями столкнулся Головин. И еще у него есть черта: он реактивен на поле, но в жизни есть некоторое несоответствие. Долго присматривается к людям не сразу раскрывается. Я полгода его завоевывал. Другого вызовешь на разговор — раскроет всю подноготную, даже семейные секреты. А Сашка — нет. Так что я на быстрый успех и не рассчитывал. Тем более он попал в турбулентный период: в «Монако» смена тренеров и массовая распродажа игроков. Хотели заработать, но за двумя зайцами не угнаться: продали на огромную сумму много играющих людей и новых не завели. А молодым нужно время.

Если честно, в этом году ставка у Саши делалась на чемпионат мира, была особая концентрация. Он осознавал шанс отличиться дома и феноменально сыграл: набегал больше всех, не щадил себя, бился во всех играх. Такой огромный выплеск даже для молодого парня дорого стоит. Он был выхолощен. Но тут же без продолжительных каникул и восстановления ему пришлось ехать штурмовать новый клуб. Начались травмы, а любая болезнь — следствие истончения ауры. Болячки в таких случаях липнут, цепляются одна за одной. Возможно этот комплекс подействовал и на Головина. Еще не успел набрать форму, а уже надо выходить на поле. У всех бывает адаптация. Я не помню, чтобы кто-то из наших футболистов врывался в новый чемпионат», - цитирует Васютина «Матч ТВ».