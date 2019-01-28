«Наполи» отказался от 160 миллионов, предложенных «ПСЖ» за Кулибали и Аллана

Футбол 28 января 2019 16:36 Источник: Sportmediaset

Руководство «Наполи» ответило отказом на предложение «ПСЖ» продать защитника Калиду Кулибали и полузащитника Аллана.

Как сообщает Sportmediaset, французский клуб готов был заплатить за обоих футболистов 160 миллионов евро.

Действующий контракт Кулибали рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне 27-летний сенегальский защитник провел 26 матчей за «Наполи» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Соглашение между «Наполи» и Алланом также действует до июня 2023 года. В этом сезоне 28-летний бразильский полузащитник сыграл 25 игр и записал на свой счет 2 результативные передачи.

Добавим, что портал transfermarkt.com оценивает стоимость первого в 70 миллионов евро, второго - в 50 миллионов.