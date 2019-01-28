Жардим назвал причины, по которым вернулся в «Монако»

Футбол 28 января 2019 17:57 Источник: A Bola Автор: Сметанникова Дарья

Руководство «Монако» уволило Леонарду Жардима в октябре 2018 года, а в январе 2019 вновь назначило его на пост главного тренера.

Португальский специалист назвал три причины, по которым он решил вернуться в «Монако».

«Я вернулась по трем причинам. Во-первых, я обычно не говорю «нет» людям, которые мне помогли. Пять лет назад в клубе проявили ко мне большое доверие. Я вернулся, чтобы попытаться вывести клуб из этой ситуации.

Вторая причина — семья. Они хорошо чувствуют себя в Монако. Третья причина — спортивный вызов. Считаю, что произведя небольшие изменения и работая, мы можем сохранить команду в Лиге 1 и улучшить положение. Я верю в команду и людей, которые тут работают», - цитирует Жардима A Bola.

«Монако» после 22 туров лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.