Мората официально перешел из «Челси» в «Атлетико»

Нападающий «Челси» Альваро Мората перешел на правах аренды в мадридский «Атлетико».
Как сообщает пресс-служба испанской команды, арендное соглашение рассчитано до июня 2020 года с опцией последующего выкупа за 40—45 миллионов евро.
Отмечается, что за испанский клуб Мората будет выступать в футболке с номером 22.
- Я рад и горд оказаться здесь. С нетерпением ожидаю возможности сыграть за «Алетико», - прокомментировал подписание контракта Мората.
Напомним, что нападающий перешел в «Челси» из мадридского «Реала» в июле 2017 года за 66 миллионов евро. За это время он сыграл за английскую команду 72 матча, записав на свой счет 24 гола и 6 результативных передач.
В текущем сезоне 26-летний футболист провел 24 матча и забил 9 голов.
Портал transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 50 миллионов евро.
🔴⚪🔴 ¡#BienvenidoMorata!— Atlético de Madrid (@Atleti) 28 января 2019 г.
Acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para la cesión de @AlvaroMorata por lo que resta de temporada y una campaña más.
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#AúpaAtleti pic.twitter.com/93ZKzlKZhc