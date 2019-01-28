Мората официально перешел из «Челси» в «Атлетико»

Футбол 28 января 2019 19:12 Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)

Нападающий «Челси» Альваро Мората перешел на правах аренды в мадридский «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба испанской команды, арендное соглашение рассчитано до июня 2020 года с опцией последующего выкупа за 40—45 миллионов евро.

Отмечается, что за испанский клуб Мората будет выступать в футболке с номером 22.

- Я рад и горд оказаться здесь. С нетерпением ожидаю возможности сыграть за «Алетико», - прокомментировал подписание контракта Мората.

Напомним, что нападающий перешел в «Челси» из мадридского «Реала» в июле 2017 года за 66 миллионов евро. За это время он сыграл за английскую команду 72 матча, записав на свой счет 24 гола и 6 результативных передач.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 24 матча и забил 9 голов.

Портал transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 50 миллионов евро.