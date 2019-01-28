Валерий Карпин: В это трансферное окно в «Ростове» больше никто не появится

Футбол 28 января 2019 20:17 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед контрольной игрой с «Зенитом» поделился мнением о предстоящей встрече.

— Ставите ли вы задачу победить «Зенит»?

— Задачи таковой нет. Эмоциональная реакция сейчас должна быть не на победу, а на выполнение тех задач, которые стоят в конкретной игре. Результат матча не столь важен. Если бы нам нужен был результат, то играли бы другие люди. А играть выйдут те, кому сейчас нужнее набрать форму

— Ивелин Попов попал в заявку на матч. Как он набирает форму?

— С «Зенитом» он сыграет минут 20-25. Он пока не готов играть больше. Самое главное, чтобы футболист не получил повреждение.

— Подпишет ли «Ростов» кого-нибудь еще?

— В это трансферное окно больше никто не появится у нас.

— Вы довольны трансферным окном?

— Если вдруг появятся какие-то приемлемые для нас варианты, то никто отказываться не будет. Но, в принципе, мы укомплектованы, - рассказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в данную минуту идет первый тайм, счет в матче – 0:0.