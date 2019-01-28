Валерий Карпин: В это трансферное окно в «Ростове» больше никто не появится

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед контрольной игрой с «Зенитом» поделился мнением о предстоящей встрече.
— Ставите ли вы задачу победить «Зенит»?
— Задачи таковой нет. Эмоциональная реакция сейчас должна быть не на победу, а на выполнение тех задач, которые стоят в конкретной игре. Результат матча не столь важен. Если бы нам нужен был результат, то играли бы другие люди. А играть выйдут те, кому сейчас нужнее набрать форму
— Ивелин Попов попал в заявку на матч. Как он набирает форму?
— С «Зенитом» он сыграет минут 20-25. Он пока не готов играть больше. Самое главное, чтобы футболист не получил повреждение.
— Подпишет ли «Ростов» кого-нибудь еще?
— В это трансферное окно больше никто не появится у нас.
— Вы довольны трансферным окном?
— Если вдруг появятся какие-то приемлемые для нас варианты, то никто отказываться не будет. Но, в принципе, мы укомплектованы, - рассказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что в данную минуту идет первый тайм, счет в матче – 0:0.