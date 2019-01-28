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Футбол28 января 2019 20:34Источник: ФК «Крылья Советов»

Миодраг Божович: Поработали на первом сборе очень хорошо

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги первого сбора команды в ОАЭ.

– Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо.

Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы.

На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам, – приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».

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