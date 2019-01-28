Миодраг Божович: Поработали на первом сборе очень хорошо

Футбол 28 января 2019 20:34 Источник: ФК «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги первого сбора команды в ОАЭ.

– Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо.

Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы.

На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам, – приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».