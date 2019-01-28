Футболисты «Зенита» забили пять безответных мячей «Ростову», у Терентьева дубль

Футбол 28 января 2019 21:47 Источник: «Советский спорт»

В рамках товарищеского турнира «Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 5:0.

У победителей встречи дубль в течение двух минут оформил Денис Терентьев (86-я и 88-я минуты), а также по разу отличились Далер Кузяев (40), Артем Дзюба (53) и Олег Шатов (60).

«Зенит» одержал первую победу в 2019 году и с тремя очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Ростов», потерпевший третье поражение кряду, расположился на четвертой строчке.

Подопечные Сергея Семака на старте турнира проиграли «Локомотиву» (1:3) и уступили «Спартаку» (0:3), а команда Валерия Карпина оказалась слабее «Спартака» (1:2) и «Локомотива» (1:2).

Таким образом, победитель турнира определится завтра, 29 января в противостоянии «Спартак» – «Локомотив». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Ростов» – «Зенит» – 0:5 (0:1)

Голы: Кузяев, 40; Дзюба, 53; Шатов, 60; Терентьев, 86, 88

«Ростов» (1-й тайм): Абаев, Логашов, Паршивлюк, Игнасон, Гацкан, Ионов, Зайнутдинов, Глебов, Скопинцев, Хаджикадунич, Сигурдарсон.

«Ростов» (2-й тайм): Айдаров, Паршивлюк, Щадин, Новосельцев, Ингасон, Плиев, Глебов, Гацкан, Зуев, Кьяртанссон, Ионов (Попов, 66).

«Зенит»: Лунев, Жирков (Набиуллин, 46), Нету (Мевля, 64), Иванович, Смольников (Анюков, 46), Эрнани (Шатов, 46), Мусаев, Маркизио (Краневиттер, 64), Кузяев (Ригони, 46), Дзюба (Заболотный, 64), Мак (Оздоев, 46).