Денис Терентьев: Провели работу над ошибками после матча со «Спартаком» - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 23:49Источник: ФК «Зенит»

Денис Терентьев: Провели работу над ошибками после матча со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев – о победе над «Ростовом» (5:0) в матче товарищеского турнира.

– Расскажите, как вы сегодня забивали.
– Второй мяч получился более игровой. Первый – после добивания. Удачно получилось, наверное, потому что сильно этого хотел.

– В первом тайме «Ростов» был ближе к забитому мячу, но потом «Зениту» удалось перевернуть ход встречи. От этого победа ценнее?
– Первые два матча мы сыграли не лучшим образом. В начале этой игры хорошо забил Далер. Игра перевернулась, дальше контролировали матч мы. В целом играли хорошо.

– Показалось или сегодня команда легче бежала и лучше прессинговала?
– Да, мы провели работу над ошибками после второго матча (со «Спартаком» – 0:3, – прим. Ред.) и решили, что нужно действовать агрессивнее. Поэтому и лучше получилась игра.

– Удачный ли получился сбор и насколько в целом готов сейчас «Зенит»?
– Первый сбор получился плодотворный. Мы позже всех вышли из отпуска, тренерский штаб предложил нам объемную беговую работу. Она не очень нравится футболистам, но она необходима. Еще есть время, команда будет готовиться.

– Мы помним ваши голы-красавцы на дубайских сборах. Когда можно ждать их в официальных играх?
– Пора-пора, сам этого жду. Пока не складывается, – приводит слова Терентьева официальный сайт «Зенита».

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