Артем Дзюба: Как говорил Павлюченко: «Патроны нужно беречь». Но я один израсходовал - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 00:08Источник: ФК «Зенит»

Артем Дзюба: Как говорил Павлюченко: «Патроны нужно беречь». Но я один израсходовал

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба – о победе над «Ростовом» (5:0) в матче товарищеского турнира.

– Насколько важно для нападающего отличиться на сборах?
– У всех по-разному, я к этому очень спокоен. Как говорил Роман Павлюченко: «Патроны нужно беречь». Так что я стараюсь беречь, но сегодня один израсходовал.

Главное, что мы победили. Всегда приятно побеждать, но это всего лишь сбор. Ничего важного, у нас подготовка к совсем другим вещам.

– Как успокоить болельщиков и объяснить им, что товарищеские матчи не имеют такого огромного значения, как официальные.
– Я видел, что многие негодовали после двух поражений. Но я всегда говорил, что не нужно делать преждевременных выводов. Когда будут официальный игры, тогда и будем судить и говорить.

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