Миодраг Божович: На предстоящих сборах будет много тактической работы

Футбол 29 января 2019 00:18 Источник: ФК «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович – новичках команды и предстоящих сборах.

– Зимой в команду пришло несколько новых игроков. Конкуренция выросла. Как тренер вы счастливы или вам тяжело выбирать оптимальный состав?

– Эти игроки усилили «Крылья». Конкуренция это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.

– Чем второй и третий сборы будут отличаться от первого?

– Прежде всего, интенсивностью и скоростями. И, конечно же, нам предстоит много тактической работы.