Миодраг Божович: На предстоящих сборах будет много тактической работы - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 00:18Источник: ФК «Крылья Советов»

Миодраг Божович: На предстоящих сборах будет много тактической работы

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович – новичках команды и предстоящих сборах.

– Зимой в команду пришло несколько новых игроков. Конкуренция выросла. Как тренер вы счастливы или вам тяжело выбирать оптимальный состав?
– Эти игроки усилили «Крылья». Конкуренция это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.

– Чем второй и третий сборы будут отличаться от первого?
– Прежде всего, интенсивностью и скоростями. И, конечно же, нам предстоит много тактической работы.

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