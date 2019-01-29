Миодраг Божович: На предстоящих сборах будет много тактической работы

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович – новичках команды и предстоящих сборах.
– Зимой в команду пришло несколько новых игроков. Конкуренция выросла. Как тренер вы счастливы или вам тяжело выбирать оптимальный состав?
– Эти игроки усилили «Крылья». Конкуренция это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.
– Чем второй и третий сборы будут отличаться от первого?
– Прежде всего, интенсивностью и скоростями. И, конечно же, нам предстоит много тактической работы.