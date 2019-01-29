«Арсенал» заплатил штабу Венгера 17,1 миллиона фунтов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол29 января 2019 11:16Источник: The TimesАвтор: Липкин Антон

«Арсенал» заплатил штабу Венгера 17,1 миллиона фунтов

Француз покинул клуб за год до истечения срока контракта.

Неустойка бывшему главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру и его штабу составила 17,1 миллиона фунтов, сообщает The Times.

69-летний француз покинул клуб после окончания предыдущего сезона за год до истечения срока контракта. При этом «канониры» выплатили тренеру и его ассистентам всю причитающуюся по соглашению сумму.

Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» на протяжении 22 лет. Летом 2017 года он продлил контракт на два года, но отработал только один сезон.

В нынешнем сезоне под руководством испанца Унаи Эмери «Арсенал» занимает пятое место в премьер-лиге, отставая на три очка от «Челси». Кроме того, команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

#апл#фк арсенал лондон#венгер арсен
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта