Стартовала подача заявок на билеты Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол29 января 2019 11:22Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

Стартовала подача заявок на билеты Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля.

Как сообщает УЕФА, началась работа сайта, на котором можно подать заявки на билеты Евро-2020.

Старт продажи билетом запланирован на 12 июня 2019 года. Прием заявок на портале чемпионата Европы продлится до 12 июля. Заявки, которые будут удовлетворены, определит жеребьевка.

На первом этапе продаж будет распределена большая часть билетов. В продажу ближе к чемпионату поступит малая части билетов.

Напомним, что Евро-2020 будет первый в истории чемпионатом, матчи которого примут 12 городов Европы. Матч открытия состоится 12 июня 2020 года в Риме на Олимпийском стадионе. На арене «Санкт-Петербурге» также пройдут три игры.

#евро-2020#уефа
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта