Стартовала подача заявок на билеты Евро-2020

Футбол 29 января 2019 11:22 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля.

Как сообщает УЕФА, началась работа сайта, на котором можно подать заявки на билеты Евро-2020.

Старт продажи билетом запланирован на 12 июня 2019 года. Прием заявок на портале чемпионата Европы продлится до 12 июля. Заявки, которые будут удовлетворены, определит жеребьевка.

На первом этапе продаж будет распределена большая часть билетов. В продажу ближе к чемпионату поступит малая части билетов.

Напомним, что Евро-2020 будет первый в истории чемпионатом, матчи которого примут 12 городов Европы. Матч открытия состоится 12 июня 2020 года в Риме на Олимпийском стадионе. На арене «Санкт-Петербурге» также пройдут три игры.