Ван Дейк может не сыграть с «Лестером» из-за простуды

Футбол 29 января 2019 11:26 Источник: The Liverpool Echo Автор: Липкин Антон

Голландец пока не приступил к полноценным тренировкам.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может не сыграть в матче 24-го тура премьер-лиги с «Лестером», сообщает The Liverpool Echo.

27-летний голландец пока не приступил к полноценным тренировкам после простудного заболевания, которое он подхватил на прошлой неделе на сборе в Дубае.

Если ван Дейк не сможет принять участие в матче, в центре обороны «Ливерпуля», по всей видимости, сыграют хорват Деян Ловрен и камерунец Жоэль Матип.

Отметим, что ван Дейк не пропускал матчи премьер-лиги с января прошлого года, когда не сыграл с «Хаддерсфилдом».

Матч «Ливерпуль» – «Бернли» пройдет 30 января. Начало – 23:00 (мск).