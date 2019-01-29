Денис Угаров: «Зениту» вообще не нужно было рассматривать Ракицкого - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 12:05Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Сметанникова Дарья

Денис Угаров: «Зениту» вообще не нужно было рассматривать Ракицкого

Защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров прокомментировал трансфер 29-летнего украинца в петербургскую команду.

«Ракицкого вообще не нужно было рассматривать! Я не думаю, что Мевля, Иванович, Нету или Маммана слабее украинца. В чем тогда смысл этого трансфера? Нету в «Зените» уже столько лет, лучше он играть не станет, хуже уже тоже некуда.

Сколько они видели игр Ракицкого за последнее время? Как главный тренер будет объяснять этим игрокам, что кому-то из них нужно садиться на скамейку? Внутри коллектива могут появиться недовольные. Еще мне не очень понятно, зачем отдали в аренду, а теперь вернули Ригони. Это сделано по инициативе руководства или главного тренера? Вопросов, как видите, много накопилось. Ответов на них мы пока не получили. Все держится в секрете. Мне кажется, кадровая политика должна как-то объясняться общественности», - цитирует Угарова «Спорт уик-энд».

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