Джикия закупил необходимые вещи для приюта в Калуге - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 13:21Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Джикия закупил необходимые вещи для приюта в Калуге

Защитник «Спартака» Георгий Джикия помог необходимыми вещами приюту «Ванечка» в городе Калуга.

«В канун новогодних праздников к нам пришел настоящий Дед Мороз, которого и не ждали. Им оказался футболист Георгий Джикия. Он появился в сложнейшее для приюта время и, как настоящий мужчина, просто решил часть наших насущных проблем – закупил для приюта то, что мы не могли себе позволить приобрести долгое время: газовую пушку в корпус, плиты, большую стиральную машинку (которая нам просто необходима для стирки большого кол-ва одеял и подстилок для наших инвалидов), промышленную мясорубку, большие кастрюли… Нам такие большие подарки дарят не часто, я каждый раз благодарю Бога за то, что помогает нашему приюту с помощью добрых людей! Георгий, еще раз огромное спасибо за Вашу помощь, все пользуемся, всем очень довольны!», - говорится в сообщении.

#джикия георгий#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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