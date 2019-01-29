Анатолий Быщовец: Уход Паредеса не ударит по «Зениту»

Футбол 29 января 2019 13:26 Источник: «Российская газета» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник Леандро Паредес подписал контракт с «ПСЖ» на 4,5 года.

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал уход 24-летнего аргентинца из «Зенита».

«Ударит ли уход Паредеса по «Зениту»? Нет, не думаю. Безусловно, мы говорим о качественном исполнителе. Но Паредес не определял игру «Зенита». А на деньги, вырученные от его продажи, клуб может усилиться новичком высокого уровня.

Мы как-то забыли о клубном патриотизме. А это очень важная вещь. К примеру, «Зенит» сделал ставку на аргентинскую диаспору. Может, они и неплохие футболисты, но «Зенит» для них - не родной клуб. Совсем другое дело, когда ты играешь за команду, воспитавшую тебя, и город, в котором ты вырос. Мне кажется, надо делать ставку именно на таких ребят», - цитирует Бышовца «Российская газета».