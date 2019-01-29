«Локомотив» сделал предложение Фернандешу о продлении контракта

Футбол 29 января 2019 13:31 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Мануэл Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что железнодорожники предложили Фернандешу продлить контракт с командой.

«Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано. Примет – будет с нами дальше. Не примет – это жизнь, он уйдет. Либо летом, когда контракт закончится. Либо раньше», - цитирует Семина «Чемпионат».

Контракт Мануэла Фернандеша с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2019 года. Таким образом, уже сейчас он может вести переговоры с другими клубами без разрешения действующих чемпионов России.

В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Фернандеш выступал за «Бенфику», «Портсмут», «Эвертон», «Валенсию» и «Бешикташ».