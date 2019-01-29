«Локомотив» приобрел 17-летнего грузинского полузащитника - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 13:41Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

«Локомотив» приобрел 17-летнего грузинского полузащитника

Полузащитник «Рустави» Хвичи Кварацхелия присоединится к «Локомотиву» на сборе в Марбелье.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что клуб подписал контракт с 17-летним грузинским игроком.

«Нет никакого смысла говорить об усилении состава, потому что через два дня трансферное окно закрывается. Всегда хочется усилиться, но надо брать либо тех, кто лучше имеющихся. Либо игрока на перспективу. Кого-то молодого мы еще возьмем. Я про грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию. Он присоединится к нам в Марбелье», - цитирует Семина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Рустави» договорились о трансфере 17-летнего грузина. Его переход должен был состояться 12 февраля, когда футболисту исполнится 18 лет.

За «Рустави», в который Кварацхелия перешел в марте 2018 года, полузащитник провел девять матчей, забив два мяча и сделав одну голевую передачу. Футболист является воспитанником академии тбилисского «Динамо».

Таблица трансферов РПЛ здесь

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