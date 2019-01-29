Альваро Мората: Очень мотивирован, чтобы отдать «Атлетико» все - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 13:44Источник: MarcaАвтор: Сметанникова Дарья

Альваро Мората: Очень мотивирован, чтобы отдать «Атлетико» все

Накануне «Атлетико» арендовал у «Челси» Альваро Морату до лета 2020 года с правом последующего выкупа.

Испанский нападающий, выступающий ранее за мадридский «Реал», прокомментировал свой переход в «Атлетико».

«Я мечтал сыграть за «Атлетико» еще с тех пор, как в детстве подавал мячи. Я очень горжусь этим шагом, я знаю клуб, стадион, игроков. Это действительно счастливый момент для меня, я не могу дождаться, чтобы начать выступления за клуб. Я долго думал об этом и смотрел много последних матчей «Атлетико». Я уже чувствовал, что являюсь частью этого клуба, и теперь очень мотивирован, чтобы отдать ему все», - цитирует Морату Marca.

Напомним, что нападающий перешел в «Челси» из мадридского «Реала» в июле 2017 года за 66 миллионов евро. За это время он сыграл за английскую команду 72 матча, записав на свой счет 24 гола и 6 результативных передач.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 24 матча и забил 9 голов.

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