Анатолий Бышовец: Перейдя в «Зенит», Ракицкий сделал правильный выбор

Футбол 29 января 2019 14:27 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу перехода в питерский клуб защитника Ярослава Ракицкого.

- Насколько хорошо вам знаком защитник Ярослав Ракицкий, который вчера перешел в «Зенит»?

- Достаточно, чтобы дать ему характеристику, как игроку. Я смотрю матчи «Шахтера», в котором мне доводилось работать. Хочу отметить, что это своевременный переход. Причем, это единственный футболист, которого пригласил лично Сергей Семак. Очевидно, что у «Зенита» проблемы в обороне и в центральной зоне в частности. Там требуется усиление. Необходимо как минимум продублировать позицию центрального защитника, учитывая, что необходимо будет выступать еще и в Лиге Европы.

- Ракицкий всю карьеру провел в «Шахтере». Насколько трудно ему будет вписаться в «Зените» в связи с этим?

- Ракицкий и Сергей Семак из одной области. Хлопцы всегда найдут общий язык. Не думаю, что у Ярослава будут проблемы. Тем более, что языкового барьера нет. Главное - у него достаточно профессиональных качеств, что снимает всякие проблемы.

- В чемпионате Украины нет такой конкуренции, как у нас. Это не скажется на уровне футболиста?

- Нет. У него есть индивидуальные качества, как у защитника. Он надежен. Умеет играть не только на позиции центрального защитника. В данной ситуации Ракицкий сделал правильный выбор, - приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.ру».

Напомним, 29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.