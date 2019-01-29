Анатолий Бышовец: Перейдя в «Зенит», Ракицкий сделал правильный выбор - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол29 января 2019 14:27Источник: «Евро-футбол.ру»

Анатолий Бышовец: Перейдя в «Зенит», Ракицкий сделал правильный выбор

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу перехода в питерский клуб защитника Ярослава Ракицкого.

- Насколько хорошо вам знаком защитник Ярослав Ракицкий, который вчера перешел в «Зенит»?
- Достаточно, чтобы дать ему характеристику, как игроку. Я смотрю матчи «Шахтера», в котором мне доводилось работать. Хочу отметить, что это своевременный переход. Причем, это единственный футболист, которого пригласил лично Сергей Семак. Очевидно, что у «Зенита» проблемы в обороне и в центральной зоне в частности. Там требуется усиление. Необходимо как минимум продублировать позицию центрального защитника, учитывая, что необходимо будет выступать еще и в Лиге Европы.

- Ракицкий всю карьеру провел в «Шахтере». Насколько трудно ему будет вписаться в «Зените» в связи с этим?
- Ракицкий и Сергей Семак из одной области. Хлопцы всегда найдут общий язык. Не думаю, что у Ярослава будут проблемы. Тем более, что языкового барьера нет. Главное - у него достаточно профессиональных качеств, что снимает всякие проблемы.

- В чемпионате Украины нет такой конкуренции, как у нас. Это не скажется на уровне футболиста?
- Нет. У него есть индивидуальные качества, как у защитника. Он надежен. Умеет играть не только на позиции центрального защитника. В данной ситуации Ракицкий сделал правильный выбор, - приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.ру».

Напомним, 29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.

#Футбол-Россия#рпл#ракицкий ярослав#фк зенит#бышовец анатолий
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта