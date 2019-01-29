Сергей Прядкин: Ракицкий – очень сильный игрок, который усилит «Зенит»

Футбол 29 января 2019 14:29 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

29-летний украинец перешел в «Зенит».

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал переход защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Ракицкий – очень качественный и сильный игрок, который поспособствует усилению «Зенита», – приводит ТАСС слова Прядкина. – Если тренерский штаб и селекционная служба петербургского клуба посчитала, что этот игрок усилит команду, то, безусловно, он станет качественным усилением для них. Ракицкий – тот игрок, на которого стоит обратить внимание».

Напомним, накануне «Зенит» объявил о подписании с 29-летним Ракицким контракта на 3,5 года.